شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات أطلقها نجوم الفن زلزلت السوشيال ميديا فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الفنية فى عام 2020 الذى قارب على الانتهاء، إطلاق نجوم الفن العديد من التصريحات الصادمة للجمهور وأثارت جدلاً واسعًا وزلزلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند لأيام، وأطلق الفنانون ذلك فى البرامج التليفزيونية أو على حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.

يوسف الشريف أرفض المشاهد الساخنة

أثارت تصريحات النجم يوسف الشريف جدلًا واسعًا بسبب موقفه الرافض للمشاهد الساخنة فى الأعمال الفنية التى يقدمها، وذلك خلال لقائه التليفزيونى مع الإعلامى رامى رضوان، وعن القيود التى وضعها لنفسه منذ 10 سنوات تحديدًا بعد فيلم هي فوضى وقال: "أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

هشام سليم: "بنتى نورا تتحول إلى ابنى نور"

ومن التصريحات الصادمة أيضًا عندما فجر الفنان هشام سليم مفاجأة في حلقة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" لإيناس الدغيدى، حيث حكى تفاصيل تحول ابنته نورا إلى ذكر يحمل اسم نور: "كنت على طول بشك في الحكاية دي، لغاية ما جت في يوم قالتلي أنا عايشة في جسم غير جسمي، وكانت عندها 18 سنة، ودلوقتي 26 سنة، وقولتلها المطلوب مني إيه".

شيرين رضا: مش عايزة واحد ينام جنبى ويبقى اسمه جوزى

ومن التصريحات التي زلزلت السوشيال ميديا تصريح النجمة شيرين رضا، موضحة سبب عدم زواجها مجددًا بعد انفصالها عن النجم عمرو دياب، قائلة: "أنا مش بدور على أى علاقة أنا عندى علاقات كتير فى حياتى كفاية بالنسبالى، مش عايزة واحد ينام جنبى فى السرير ويبقى اسمه جوزي".

عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

صدمت الفنانة التونسية عائشة عطية، المجتمع التونسى والعربى، بعد إعلان حملها بدون زواج، وأنها فى الشهر الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنها أحبت شخصا وعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها، طالبة من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها التى أطلقت عليها اسم "مايا"، متسائلة: "لكن ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقوا عليها اسم "ابنة حرام"؟!.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: " قررت أعلن على الحمل بتاعي، خارج نطاق الزواج، أنا فى الشهر الرابع، حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وإن شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى، أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه.. أما مشا وخلانى، محبنيش ومنعرش بش يستعرف ببنتى ولا لا".