شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: زاد وزنى فى فترة كورونا وعملت الأكشن فى "شديد الخطورة" بنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريم مصطفى، أثناء لقائها فى برنامج صاحبة السعادة، الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، عندما تواصلوا معى للعمل مع الفنان الكبير عادل إمام فى مسلسل مأمون وشركاه وافقت على الفور دون تردد، وعندما علمت أن دورى منتقبة اقتنعت بأن الدور سيعتمد على التمثيل وليس الشكل وهذا ما أسعدنى.

وأضافت الفنانة ريم مصطفى، فى فترة كورونا زاد وزنى فأنا شخصية بطبعى أحب الطعام جدا ولكنى دائما ألعب رياضة، وفى فترة كورونا شعرت بأن تلك الفترة هى فترة هدوء شاهدت الكثير من الأفلام، وقرأت الكثير من الكتب، فنحن بالفعل كنا بحاجة لتلك الفترة.

وأكدت ريم أنها لم تمارس رياضة عنيفة إلا عندما شاركت فى مسلسل "شديد الخطورة"، فكانت كل مشاهد الأكشن فى المسلسل هى من قامت بها بدون دوبلير.

وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.