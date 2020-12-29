شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: أبحث دائما عن الأدوار التى تبرز موهبتى وليس شكلى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ريم مصطفى، خلال لقائها فى برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، فى الفترة الأخيرة حاولت أتجه للأدوار التى تبرز موهبتى أكثر من الأدوار التى تعتمد على الشكل أو الجمال، وكان الكثير من المقربين يقترحون على تقديم أدوار كوميدية؛ لأنهم يرون خفة ظلى فى الحقيقة، ولكن لم تكن هناك فرصة حتى جاءنى مسلسل "الوصية"، فشعرت بأنه تحد، فشخصية شاهيطاز التى قدمتها كانت شخصية جادة فى البداية، ولكنى رأيت أنها لا بد أن تبدو شخصية "عبيطة وغبية"، فابتكرت كل شىء فى الشخصية من اللبس والشكل واللهجة.

وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.