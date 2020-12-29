شكرا لقرائتكم خبر عن سائق تاكسى يسرق الموسيقار جمال سلامة مستغلا وجوده على كرسى متحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الموسيقار الكبير جمال سلامة لحادث سرقة منذ قليل أثناء عودته لمنزله بمنطقة الزمالك عبر تاكسى بصحبة مساعده، حيث وصل أمام المنزل، وقام مساعده بإحضار الكرسى المتحرك له من شنطة التاكسى، وأثناء انشغال الموسيقار ومساعده بالجلوس على الكرسى المتحرك، فر سائق التاكسى مسرعا ومعه شنطة جمال سلامة التى يتواجد بداخلها مبلغ ألف يورو كان قد حصل عليه مساء اليوم من الأداء العلنى على أغانيه.

وقال الموسيقار جمال سلامة، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن المبلغ الذى تمت سرقته ألف يورو هو ثمن العلاج الشهرى الذى يتناوله، موضحا أنه حرر محضرا بقسم شرطة الجزيرة بمنطقة الزمالك يحمل رقم 10 ح 28_12_2020.

وناشد الموسيقار جمال سلامة مباحث ومديرية أمن القاهرة سرعة ضبط المتهم، خاصة بعد ظهوره فى الكاميرات المتواجدة بمدخل العمارة التى يقطن بها بمنطقة الزمالك.

كان الموسيقار جمال سلامة قد تم تكريمه فى شهر نوفمبر الماضى من القائمين على مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، فضلا عن تكريم الموسيقار محمد سلطان والملحن الكبير حلمى بكر.

ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز ملحنى جيله، حيث إنه صاحب أهم الأغانى الوطنية التى قدمت لمصر منها "مصر اليوم فى عيد" لشادية، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، و"محمد يا رسول الله"، فضلاً عن إحيائه على مدار 20 عامًا لأهم حفلات السادس من أكتوبر، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية.

ونجح سلامة فى تقديم شكل جديد للموسيقى، فضلا عن تعاونه مع أبرز نجوم زمن الفن الجميل ومطربى الجيل الجديد، حيث لحن للشحرورة صباح أهم أغانيها مثل أغانى فيلم"ليلة بكى فيها القمر"، وأغنية "ساعات ساعات"، و"الله على المستقبل" لفايزة أحمد، كذلك قدم عدّة أغان ناجحة للنجمة اللبنانيّة الكبيرة ماجدة الرومى، من بينها "بيروت ست الدنيا"، وقصيدة "مع جريدة" للشاعر السورى نزار قبّانى.