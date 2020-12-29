شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة دندنة وغناء بين حكيم وعدوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم حكيم، الفنان أحمد عدوية، فى منزله للاطمئنان على حالته الصحية، وشارك حكيم جمهوره بفيديو لجلسة دندنة بينه وبين عدوية عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب حكيم: "أستاذى إلى لسه بتعلم منه لحد النهاردة، اتشرفت بوجودى معاه واطمنت عليه، وهيفضل عدويه قيمة وقامة كبيرة فى الفن الشعبى، وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس، ربنا يديك الصحة ويطول لنا فى عمرك يا أحسن فنان فى الدنيا".

يتعاون النجم حكيم مع الشاعر الغنائى ملاك عادل في أغنية سينجل جديدة من ألحان أحمد ميدو، وتوزيع الموسيقى إسلام ساسو، وقال الشاعر ملاك عادل، لـ"الخليج 365" إنه لم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن، والأغنية تحمل الطابع المبهج، ويقدمها مع حكيم بشكل مختلف وجديد، مشيراً إلى أن الأغنية ليست الأولى التى يتعاون فيها مع حكيم، ولكن سبق وقدم معه 6 أغنيات، هى: "الليلة ليلتك يا معلم"، "كلام بكلام هنتكلم"،"أهديه"، "من أول مرة شفته"، "واحد واحد"، "الموضه السنه دى".

وأضاف الشاعر ملاك عادل: "حكيم بحبه جدا، وبحب الشغل معاه جدا، فنان فى اختياراته وبيحب شغله وبيتعب فيه، وبيحافظ على شكل الكلام اللي بيوصل للناس إنه يكون يناسب كل البيوت، ودايما حريص إنه يقدم كلمة حلوة، لأنه مطرب شعبى بيحترم الناس اللى بتسمعه وبيقدملهم كلام يليق بيهم".

يذكر أن آخر أعمال حكيم طرح أحدث أغنياته بعنوان "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقى زيزو فاروق.