شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين لـ"الخليج 365": والدتى مازالت تعانى من كورونا وستجرى مسحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة صابرين تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى أصيبت به خلال الفترة الماضية، قائلة، الحمد لله انتصرت على المرض ونتيجتى أصبحت سلبية بفضل دعوات الجميع

وأضافت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، كنت حريصة دائما على تناول فيتامين c، وكنت باخد البروتوكل أنا وأسرتى، ولكن والدتى ما زالت تعانى من فيروس كورونا، ومن المقرر أن تجرى مسحة بعد يومين حتى يكون مر 14 يوما عليها.

وكشفت الفنانة صابرين عن شفائها من فيروس كورونا، وذلك بعد فترة من إعلانها إصابتها بالفيروس هي وعائلتها، إلا أنها مؤخرًا ومن خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، طمأنت محبيها حينما كتبت: "بفضل الله أولاً ثم دعواتكم مسحة كورونا سلبية".

وأكدت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق، قائلة إنها شعرت بفقدان حاستى الشم والتذوق وأجرت التحليل وقد ثبت أصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.

وقالت الفنانة صابرين، "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. وعندي ثقة بالله بانتصارنا للفيروس كورونا".

وأشارت صابرين، إلى أن الإصابة بالفيروس كورونا سر خطورتها بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس، محذرة كل الشعوب بالأخذ بالمتابعة الإجراءات الاحترازية، واختتم حديثها بدعوتكم ليا لشفاء من المرض فيروس كورونا.