شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف كواليس الإصابة بكورونا بعد تعافيها..وتؤكد: جميع أفراد عائلتى أصيبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الفنانة صابرين كواليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، مساء اليوم الاثنين: "فجاة تحول البيت إلى مستشفى والدنيا كلها بتبقى في أزمة كبيرة رغم أني طول الوقت بتبع الإجراءات الاحترازية لكن في نفس الوقت كان عندى شك، إها مش هتيجي ليا وده عدم وعي وعدم إدارك كفاية".

وأضافت الفنانة صابرين: "أنا مش عارفة ليه كل الناس بتستبعد إصابتها بكورونا لازم كل الناس تعمل إجراءات أكتر لتجنب الإصابة، كاشفة أن الفيروس لم يصبها فقط بل جميع أفراد عائلتها".

وتابعت: كل عيلتي إتصابت وعيلة جوزي طارق مافيش بيت مكنش فيه حاله إصابة، وساعتها اليقين قطع الشك في احتمالية الاصابة، ونصيحة مني لكل الناس من تجربتي الخاصة اي دور برد اعتبروه كورونا، لأن مكنتش عندي أية أعراض كنا متجمعين وأمي وجوزي وأولادي وأخويا ومراته على مائدة العشاء، فجأة مرات أخويا قالت مش بشم وأنا ساعتها إتخضيت وجبنا بصل نشممهولها وأكلته، وحست أنه تفاح، وأنا ساعتها قمت واتخضيت وأول حد فكرت فيه ماما وجوزى، وطارق بيعاني من جيوب انفية وحساسية سنوية في الصدر، وكان طول الوقت بيتعامل مع المرض وكأنه النوبة الموسمية للجيوب الانفية".

واستطردت: "لما روحنا لقيت أخويا بيقولي أنا كمان فقدت حاسة الشم، والصراحة وقتها أنا وطارق جوزي عملنا تحاليل فورًا، وكان كل خوفي من كورونا مش من أعراضها من درجة حرارة وتكسير، وتجلطات الدم المحتملة وفيه شباب كتير توفاهم الله دون أعراض بسبب تجلطات القلب والرئة".

وأضافت صابرين: أعراض الفيروس لا تخضع لكتالوج ثابت فكل جسم وحسب استقباله، مضيفة: "جوزي ظهرت عليه الأعراض واختفت ثلاث مرات".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".