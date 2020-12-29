شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "لؤلؤ" يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية اليوم، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضا تريند محرك البحث جوجل.





وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "لؤلؤ" انطلاقة قوية بعد عرضها، أمس الأحد، حيث حبست أحداث الحلقة أنفاس الجمهور بانتهائها وبطلة العمل "لؤلؤ" بين الحياة والموت فى غرفة العناية المركزة عقب تعرضها لمحاولة قتل فى فيلتها بمجرد عودتها من إحياء حفل غنائى كبير حضره جمهور غفير.

وكشفت الحلقة الأولى من المسلسل عن "لؤلؤ" -مى عمر- وهى نجمة كبيرة وصلت إلى مكانة ضخمة فى عالم الغناء، وتعيش حياة فارهة للغاية، وتمتلك أموالاً وسيارات لا تحصى، بعد 25 عاماً من الفقر والعيش فى ملجأ، ويعمل معها "إدوارد" كمدير أعمالها والمسؤول عن كل ما يخص حفلاتها وأغانيها.

حادث محاولة قتل "لؤلؤ" كشف العديد من الأمور حوّلها، فمشوار النجاح الذى وصلت له، كوّن لها العديد من الأعداء، ليظهر فى المستشفى عدد من الأشخاص جميعهم تربطهم علاقة بـ"لؤلؤ"، أحدهم متورط فى محاولة قتلها، سواء نرمين الفقى لما بينهما من عداوات، وأحمد زاهر الذى ادعى أنه زوجها إلا أن الحقيقة هى وجود قصة حب سابقة مع لؤلؤ، ومحمد الشرنوبى حبيب لؤلؤ، وهيدى كرم زوجة أحمد زاهر.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.