فيلم Wonder Woman 1984 يتحدى كورونا ويحقق أعلى إيرادات

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شركة “وارنر براذرز” أن فيلم Wonder Woman 1984 “المرأة الخارقة 1984” حقق إيرادات بلغت 36.1 مليون دولار لدى عرضه في دور السينما العالمية خلال عطلة عيد الميلاد وأنه عزز نسبة المشاهدة لشبكة البث (إتش.بي.أو ماكس) بعد بثها له تزامناً مع دور العرض.

وقالت وارنر براذرز إن إيرادات الفيلم من دور السينما الأميركية والكندية بلغت 16.7 مليون دولار. وهذه أعلى إيرادات عرض أول منذ سببت جائحة كوفيد-19 في إغلاق دور السينما في مارس الماضي.

وقد حقق الجزء الأول من فيلم (ووندر وومان) “المرأة الخارقة” عام 2017 إيرادات بلغت 103.2 مليون دولار عند عرضه الأول محلياً.

ومع إغلاق ثلثي دور السينما في الولايات المتحدة لجأت “وارنر براذرز” إلى ترتيب غير اعتيادي، إذ أتاحت الفيلم لعملاء شبكة(إتش.بي.أو ماكس) للبث الرقمي في الولايات المتحدة في نفس الوقت.

وقالت الشركة في بيان إن الملايين شاهدوا الفيلم على المنصة الرقمية. وأضاف البيان إن إجمالي عدد ساعات المشاهدة على المنصة ارتفع إلى ثلاثة أمثال يوم الميلاد مقارنة بأي يوم عادي في الشهر الماضي.

وقالت الشركة إنها ستسرع من إنتاج فيلم ثالث من سلسلة “المرأة الخارقة” تكتبه وتخرجه باتي جنكينز وتلعب دور البطولة فيه جال جادوت، ولم تفصح الشركة عن تاريخ عرض الفيلم.