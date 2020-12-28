إبنة كايلي جينر تتلقى هدية الأحلام

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر عن الهدية التي تلقتها ابنتها ستوري من والدها مغني الراب ترافيس سكوت في عيد الميلاد المجيد. وفي التفاصيل، قرر ترافيس سكوت أن يجعل من ابنته أميرةً حقيقيةً إذ أهداها عربة مضيئة من عربات أميرات ديزني. وقالت كايلي في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية ستوري في انستغرام: “ستكون أميرة حقيقية.. هذا رائع حقاً”. وفي ليلة الميلاد نسقت كايلي إطلالتها مع إطلالة ابنتها (ستورمي) إذ ارتدتا فستانين باللون الأحمر من الترتر. على جانب آخر، توجت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كأعلى المشاهير أجراً لعام 2020 من قبل مجلة فوربس. وبحسب موقع News E فقد تم حساب أرباح كايلي بمبلغ 590 مليون دولار بعد أن باعت غالبية حصة علامتها التجارية التجميلية لشركة Coty Inc.

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