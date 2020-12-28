كريستين ستيوارت: ليس لدي شيء أخفيه

متابعة بتجـــــــــرد: تحدثت النجمة العالمية كريستين ستيوارت في حوار صحفي معها، عن علاقتها مع عائلتها، وتحضيراتها للعام الجديد بفيلمين.

وتطرقت أيضاً إلى فيلم Happiest Season الذي جرى إطلاقه منذ نحو الشهر، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن كواليس أفلامها، تابعوها في الحوار الآتي.

كريستين ستيوارت.. هل تخون مبادءها؟

يتحدث فيلمك “Happiest Season” عن فكرة أن يكون الناس حقيقيين، فهل مررتِ بأي ظروف كنتِ فيها غير حقيقية؟

في الحقيقة كلا. لا أتذكر أبداً أنني قمت بخيانة مبادئي أو حقيقتي في أي يوم، لأحصل على شيء ما أو من أجل مكسب معين. أنا لست من هذا النوع من الأشخاص.

أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي، ويصور مجموعةً من المشاعر المرتبطة بالرغبة في قبول العائلة، وضرورة أن يكون الإنسان صادقاً مع نفسه.

تنتشر شائعات عنك بأنك تخفين أسرار حياتك عن عائلتك؟

كلا بالتأكيد لا أخفي عنهم شيئاً. أولاً لأنني شخصية تتكلم كثيراً ولا تعرف كيفية إخفاء سر.

وثانياً، لأن علاقة قوية ومتينة تربطني بأهلي، ما يجعلني صريحةً معهم للغاية.

في النهاية، ليس لدي ما أخفيه عن أهلي أو الجمهور الذي يتابعني.

ما هي مشاريع العام 2021؟

ماذا تحضرين للعام الجديد؟

أحضر فيلم Spencer، وهو عن الأميرة ديانا، وأيضاً فيلم Akira.

وكان آخر أعمال النجمة العالمية كريستين ستيوارت فيلم Underwater، الذي تدور أحداثه حول طاقم باحثين تحت الماء، يواجهون المتاعب ويصارعون للوصول إلى بر الأمان.

يدمر زلزال معملهم الموجود تحت الأرض فيحاولون الخروج والعودة إلى اليابسة من جديد. أما الأحداث فمليئة بالتشويق والرعب. وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت نحو 40 مليون دولار أميركي.

ومن المعروف أن ستيوارت اشتُهرت بسلسلة الأفلام الشهيرة Twilight، وهو فيلم مقتبس عن سلسلة روايات للكاتبة ستيفاني ماير، وقدمت 3 أجزاء منه.