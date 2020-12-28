أنغامي وشبكة كيرنينج كلتشرز يطلقان البودكاست التشويقي الأوّل من نوعه

متابعة بتجــــــــــرد: شَهِدَ عالم البودكاست في منطقة الشرق الأوسط صعودًا لا سابق له مع بداية جائحة كوفيد 19، ففي عزلتهم المنزليّة لجأ الناس إلى ما يسلّيهم ويرفّه عنهم، وهل أفضل من البودكاست لذلك مع ما يقدّمه من محتوى تثقيفي وترفيهي؟

هذا السلوك المستجدّ لدى المستخدمين انعكسَ واضحًا من خلال بيانات أنغامي، حيث ذهب البودكاست بالمتلقّين إلى تجربة سمعيّة مختلفة وفريدة تخطّت التجربة الموسيقيّة التي اعتادوا عليها.

على الصعيد العالمي، زادت نسبة الاستماع إلى البودكاست وتراوحت بين 20 و40 بالمئة سنويًا في الأعوام الستّة الماضية. وقد رافقت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه الموجة، إذ تشير الأرقام إلى أنّ هناك حوالي 5 ملايين ومئة ألف مستمع إلى البودكاست في المملكة العربيّة السعوديّة، ومليون وثلاث مئة ألف في الإمارات العربيّة المتّحدة، وهم يستمعون للبودكاست من 5 إلى 7 ساعات أسبوعيًا.

في عالمٍ رقميّ يملأه الضجيج ويفقد فيه المحتوى قيمته في غضون لحظات، يشكّل البودكاست ملجاً بحلقاته الطويلة والتي تتمتّع بنسبة إستماع حتى النهاية ما بين 80 و90 بالمئة.

لعلّ إحدى المشكلات التي واجهها المستمعون في منطقة الشرق الأوسط بدايةً، هي النقص في البودكاست الناطق باللغة العربية، كون غالبيّة البودكاست ناطقة باللغات الأجنبيّة.

منذ انطلاقتها في عام 2015، حرصت كيرنينج كلتشرز على إنتاج البودكاست باللغتين العربيّة والإنكليزيّة والتي تصدّرت المراتب الأولى وحازت على جوائز عالميّة، مع العلم أنّ كيرنينج كلتشرز هي من أولى شبكات البودكاست في المنطقة.

وبما أنّ غالبيّة مستمعيها هم في المملكة العربيّة السعوديّة، قرّرت الشبكة إطلاق بودكاستها الجديد “مضلّة صقر” كتحيّة للثقافة السعوديّة.

بودكاست “مضلّة صقر” عبارة عن ثماني حلقات تشويقيّة على خُطى فيصل صقر، مسافر سعودي معروف يذهب في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر صحراء الربع الخالي، بحثًا عن والده المفقود منذ زمن.

البودكاست من كتابة وإخراج جيلان عوف وهو يضمّ ممثّلين مثل عمّار سبّان، أسامة القيس، تارا عماد، غادة عبود وغيرهم.

أنغامي وشبكة كيرنينج كلتشرز يطلقان هذا البودكاست التشويقي الأوّل من نوعه والأشبه ببرنامج تلفزيوني، إلا أنّه سيكون متعة للآذان فقط وليس للعيون. أمّا الإصدار الحصري لهذا البودكاست فسيكون على أنغامي.

“مضلة صقر هو نوع من البرامج التي لم يشهد العالم العربي مثيلًا لها من قبل. كأحد مؤسّسي مشهديّة البودكاست في المنطقة، لم نتخيّل شريكًا أفضل من أنغامي، كونها الشركة التي أسّست لبثّ الموسيقى الرقميّة في المنطقة. قوّتنا في سرد القصص ستتضاعف بفعل التَفاني الذي تقدّمه أنغامي للمستمع العربي. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن يبصر هذا المشروع النور من خلال شركة متجذّرة في المنطقة”، تقول هبة فيشر رئيسة مجلس إدارة شبكة كيرنينج كلتشرز، وتعتبر أنّ هذه الشراكة ولدت بسبب الرؤية المشترَكة للمؤسستَين اللتَين تهدفان إلى دعم خلق المحتوى في المنطقة.

كونها من قلب المنطقة العربيّة، لطالما آمنت أنغامي بتقديم الأفضل لأبناء هذه المنطقة وخلق المحتوى هو إحدى هذه الركائز التي تستند إليها أنغامي.

وسط الانتشار التصاعدي للبودكاست عربيًا، من المؤكّد أنّ عملًا مثل “مضلة صقر” سيشكّل نقطة تحوّل بالنسبة لبرامج البودكاست عامّةً، ويقدّم للمستمعين في منطقة الشرق الأوسط محتوى يحتفي بمجتمعهم وثقافتهم.

البودكاست متوفّر من خلال الرابط التالي: https://play.anghami. com/album/1016823746