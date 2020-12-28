فنانة مصرية تكشف حالتها بعد إصابتها بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية إيمان السيد، تعرضها لضرر بالغ بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إيمان عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقا على الكوميكس المنتشرة حاليا بسبب كورونا، مؤكدة أنها لا تضحكها لأنها لم تشف بعد.



وكتبت قائلة: "الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حالياً مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وماستردتش صحتي».

وأشارت إلى ما يضحكها الكوميكس حول فقدان حاستي الشم والتذوق، قائلة: «الميمز عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي".

وكشفت تطورات حالتها الصحية قائلة: " حاليًا عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعًا".



