أول عرض لآخر مسرحيات عادل إمام "بودي جارد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت منصة "شاهد vip" على حقوق العرض الأول للمسرحية الأخيرة للفنان عادل إمام "بودي جارد"، بعد 21 عاما من بدء عروضها عام 1999. وتُعرض "بودي جارد" للزعيم عادل إمام لأول مرة عبر "شاهد" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

وقالت الهيئة العامة للترفيه: "برعاية هيئة الترفيه، ومجموعة mbc، أول عرض لآخر مسرحية للفنان الكبير عادل إمام، ترقبوها حصريا على شاهد vip". مسرحية "بودي جارد" بطولة عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولتها عزت أبوعوف، وسعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة ما بين 1999 و2010.

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