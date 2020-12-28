السعودية تصدر أول ترخيص لمعهدين موسيقيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبدالله بن فرحان، الإثنين، إصدار أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

وقال وزير الثقافة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "أصدر اليوم الإثنين أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة".



ودعا وزير الثقافة "جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوماً".

ومؤخرا توسعت السعودية في المجال الأدبي والفني والعمل على فاعلية المؤسسات الثقافية في البلاد.

وكانت أبرز تلك الخطوات عام 2017 حيث شهدت فتح دور سينما وبدأت بعرض الأفلام السينمائية في مارس/ آذار 2018.

وفي سياق الرؤية السعودية الجديدة لعام 2030، أنشأت السعودية هيئة حكومية جديدة أطلق عليها الهيئة العامة للترفيه والتي يأتي في إطارها تفعيل العمل الثقافي والفني بالمملكة.