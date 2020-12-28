كورونا يخطف "ملك الرومانتيكية" المكسيكي في عمر 85 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المغني المكسيكي أرماندو مانثانيرو، المعروف بلقب ملك الرومانتيكية الإثنين، متأثرا بإصابته بكوفيد-19.

وكان أرماندو يشغل منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين المكسيكية، أودع مستشفى بعد إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد.



في 17 ديسمبر 2020 ، تم نقل مانزانيرو إلى المستشفى في مكسيكو سيتي بعد تشخيص إصابته بـ COVID-19، لكن تدهورت صحته وتم إدخال أنبوب التنبيب في 23 ديسمبر.

وتوفي مانزانيرو بعد 5 أيام من الفيروس عن عمر يناهز 85 عامًا.

(7 ديسمبر 1935 - 28 ديسمبر 2020) موسيقيًا ومغنيًا وملحنًا مكسيكيًا من أصل مايا،

يُعتبر على نطاق واسع الملحن الرومانسي المكسيكي الأول في فترة ما بعد الحرب وأحد أنجح الملحنين في أمريكا اللاتينية.

حصل على جائزة Grammy Lifetime Achievement في الولايات المتحدة في عام 2014.

في سن الثامنة ، تم تقديمه إلى عالم الموسيقى في Escuela de Bellas Artes (مدرسة الفنون الجميلة) في مدينته الأصلية، ثم واصل دراساته الموسيقية في مكسيكو سيتي.

في عام 1950، في سن الـ15 لحن أول أعماله بعنوان Nunca en el Mundo (لم يحدث أبدًا في العالم)، تم تسجيل 21 نسخة منها بلغات مختلفة حتى الآن، وفي العام التالي بدأ حياته المهنية كعازف بيانو.