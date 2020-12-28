شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Monster Hunter ترتفع إلى 9 ملايين دولار فى العالم وتنخفض في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم "Monster Hunter" إلى 9 ملايين دولار أمريكى حول العالم، وهو الفيلم الذى أثير حوله ضجة كبيرة، حيث تم سحبه من دور السينما الصينية بسبب مشهد يُقال إنه افتراء عنصرى، وذلك بعد اندلاع الجدل على الإنترنت فى يوم افتتاح الفيلم من خلال تبادل المشهد ويقول المشاهدون الصينيون إنه "يهين الصين".

يبدو أن فيلم Wonder Woman 1984 تم القضاء عليه بدور العرض الصينية في أسبوع عرضه الثاني، حيث حقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي 1.5 مليون دولار فقط، أي أن إيراداته انخفضت بنسبة 92% من افتتاحه وذلك وفقًا لبيانات Artisan Gateway.

الفيلم ظهر لأول مرة رسميًا في دور السينما الصينية يوم 4 ديسمبر الجارى، إلا أنه حقق 5.19 مليون دولار فقط فى اليوم الأول، وهو أمر جيد خاصة بعد ظهورالمشاكل والجدل سريعًا.

وبدأت دور السينما فى جميع أنحاء الصين بسحب الفيلم من قوائمها عندما اعتبر المشاهدون المحليون ما كان يقصد أن يكون لحظة مرحة في الفيلم بمثابة إهانة شديدة، وعلى الرغم من تخصيص حوالي ربع دور العرض في الصين لفيلم "Monster Hunter" ، إلا أنه انخفضت الإيرادات بنسبة 0.7%، وبحلول منتصف ليل نفس اليوم تقريبًا، تلقت العديد من دور السينما إشعارًا عاجلاً لإلغاء جميع العروض القادمة واسترجاع التذاكر المباعة، التي تم بيعها بالفعل.

يعتمد الفيلم بشكل كبير على سلسلة ألعاب فيديو تحمل الاسم نفسه، والتي طورتها شركة Capcom اليابانية، ولكن تم بيعها وتوزيعها في الصين بواسطة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent ، والتي شاركت أيضًا في إنتاج الفيلم.