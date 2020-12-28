شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ .. مى عمر تبدأ رحلة ملجأ الأيتام وسط أحداث ساخنة في الحلقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الحلقة الثانية من مسلسل "لؤلؤ" على قناة ON، بطولة النجمة مى عمر، حيث بدأت الحلقة بعودة مى عمر قبل 20 عاماً وذلك على خلفية محاولة قتلها في الحلقة الأولى ونقلت إلى المستشفى بعد محاولة قتلها.



سلوى عثمان فى لؤلؤ

وشهدت الحلقة الثانية أحداثاً ساخنة، حيث ظهرت لؤلؤ – مى عمر، وهى تعانى من حالة فقر شديد هي ووالدتها – سلوى عثمان، على يد والدها – حمدى هيكل، الذى يعمل فى تجارة الحرام ويجبر زوجته – سلوى عثمان والدة "لؤلؤ" على الجلوس مع الزبائن لتسليتهم في مقابل المال، كما أوضحت الحلقة أن الاسم الحقيقى لـ مى عمر هو "ثنية" وأن تسميتها بـ لؤلؤ" بسبب حنيتها وقلبها الطيب حسبما وصفتها جدتها "أحلام الجريتلى".



لؤلؤ

وخلال أحداث الحلقة، تعرضت والدة لؤلؤ – سلوى عثمان للسجن، بسبب تلفيق تهمة مقتل أحد الزبائن عن طريق زوجها حمدى هيكل الذى شهد عليها زوراً أنها سيدة خائنة، مما جعل القاضي يحكم عليها بالسجن المؤبد، وهو مما دفع جدة لؤلؤ لوضعها في دار أيتام" لعدم قدرتها على رعايتها.



مى عمر فى مرحلة عمرية صغيرة

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



سلوى عثمان فى مسلسل لؤلؤ



سلوى عثمان