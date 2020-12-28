شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح أغنية جديدة بعنوان "اخطبوطا مش عنكبوتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب سامو زين، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى.

وكان المطرب سامو زين طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "حورية فى جزيرة"، من كلمات محمود شوقى، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، عبر قناته الرسمية يوتيوب.

وفى وقت سابق، طرح النجم سامو زين كليب أغنيته الجديدة "عصفور فرحان يصوصو"، وهى من كلمات سامو زين ومعتز أمين وأسامة عبد الهادى، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبد الهادى، وهى فكرة وإخراج سامو زين.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".