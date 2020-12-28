شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تنشر صورة جديدة تجمعها وشقيقاتها الثلاث مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها بصورة جديدة تجمعها بشقيقاتها الثلاث برفقة النجمة إسعاد يونس، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت ريم على الصورة، قائلة: "انتظروا إخواتى مع صاحبة السعادة".



ريم وشقيقتها مع صاحبة السعادة ريم وشقيقتها مع صاحبة السعادة

ريم و شقيقتها

وتحل اليوم الفنانة ريم مصطفى، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس على قناة dmc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ونشرت ريم مصطفى، جمهورها صورًا مع النجمة إسعاد يونس عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "اليوم الإثنين الساعة 11 مساءً على DMC ليا الشرف إنى أكون فى ضيافة صاحبة السعادة والبهجة إسعاد يونس، لكى منى كل الحب والاحترام".

وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخرا الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم غادة عادل وخالد النبوى ومحمد ممدوح "تايسون" وفتحى عبد الوهاب ومحمد فراج وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل ريم تحضيرات دورها فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فى العمل شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلم "العنكبوت" الذى انتهت من تصويره مطلع العام الجارى، وتشارك فى بطولته مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وعُرض لها مؤخرا مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، وشارك فى بطولته أحمد العوضى ورياض الخولى، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.