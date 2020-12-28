شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.. 325 مسرحية في 1753 ليلة عرض على كل مسارح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المسرح المصري خلال عام 2020 الذي قارب على الانتهاء عرض 325 مسرحية قدمت في 1753 ليلة عرض علي جميع مسارح مصر، كما شهد العام انطلاق 14 مهرجانًا أبرزهم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ومهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء بقنا، وغيرها من المهرجانات.



حصاد المسرح المصري

ربما يكون فيروس كورونا قد أثر علي المسرح لأنه في الأساس لقاء حي بين الجمهور والفنانين، ولكن المسرح لم يتوقف فقدمت بعض العروض في فترة ذروة الفيروس وبداية انتشاره أون لاين، وبرغم أن التجربة جديدة لكنها حققت التواجد والتفاعل مع الجمهور في منزله ودشنت وزارة الثقافة موقعا بثت خلاله عددًا من المسرحيات التي صنعت خصيصًا وأخرى تمت إعادته ووضعها علي القناة لتكون متاحة للمشاهدة.

المسرح المصري حاليًا يشهد مهرجانًا قوميًا يحتوي علي 30 مسرحية تتنافس علي جوائز تبلغ قيمتها 350 الف جنيه ويشهد حراكا كبيرا للمسرح يشارك فيه الكبار والشباب ، ويناقش فيه المسرحيون عنوان "150 سنة مسرح" لطرح المسرحيين المصريين من كل الاتجاهات تجاربهم المهمة والتي تثبت الريادة والتفرد كما وكيفا للمسرح المصري في كل قطاعاته المسرحية .