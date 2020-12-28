شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يزور ”الخليج 365” ويجرى لقاء موسعا عن نجاحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مطرب المهرجانات عمر كمال، مقر موقع الخليج 365، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، الذي شرح له آليات العمل باليوم السابع، والتقط عمر كمال بعض الصور التذكارية مع محرري الموقع، احتفالاً بنجاحاته الأخيرة في محال الغناء خاصة المهرجانات.

وأجرى تليفزيون الخليج 365 لقاء مع المطرب عمر كمال الذي تحدث خلاله عن اتجاه لغناء المهرجانات الشعبية ونجاحاته الأخيرة في الساحة الغنائية، كما كشف عن قصة خلافه مع زميله وصديقه مطرب المهرجانات حمو بيكا، وقدم خلال اللقاء بغض الأغنيات بين المهرجانات والأغاني الكلاسيكية بالإضافة إلى غنائه للمطرب محمد فؤاد وغيره.

من ناحية أخرى طرح مطرب المهرجانات عمر كمال برومو أغنيته الجديدة مع الفنان الشعبى أحمد شيبة، ونشر فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق قائلاً: "أحمد شيبه وعمر كمال.. والنبى معلش تعالو ف الوش لو كارهنى، أحسن ما ضهرى الكل بيهرى ومش حابنى"، وذلك بعد أزمته أمس مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، التي وصلت إلى تبادل الاتهامات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.