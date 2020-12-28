شكرا لقرائتكم خبر عن جيسى جى تقضى "الكريسماس" فى المستشفى بسبب مرضها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُجبرت الفنانة البريطانية جيسي جى على قضاء ليلة عيد الميلاد في المستشفى بعد إصابتها بمتلازمة مينيير، وهو عبارة عن اضطراب في الأذن الداخلية ويمكن أن يؤدى إلى نوبات الدوار وفقدان السمع.

وكشفت مغنية "Flashlight"، البالغة من العمر 32 عامًا، عن مرضها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قالت فيه إنها تكافح لتسمع أو تغني أو حتى تمشي في خط مستقيم.

ومرض منيير هو اضطراب يحدث في الأذن، ويمكن أن تسبب نوبات مفاجئة من نوبات الدوار وفقدان السمع، وقد يتسبب هذا المرض في شعور المرضى وكأن كل شيء يدور حولهم، حيث يفقدون توازنهم ويشعرون بالمرض.



الفنانة البريطانية جيسي جى

مغنية البوب أوضحت لمعجبيها ما حدث معها قائلة: "استيقظت وشعرت أنني أصم تمامًا في أذني اليمنى، ولم أستطع المشي في خط مستقيم"، مضيفًا: "لقد تم إخباري بشكل أساسي أنني مصابة بمتلازمة مينيير... أعلم أن الكثير من الناس يعانون من ذلك، وقد تواصل معى الكثيرون وقدموا لي نصيحة رائعة".



منشور للفنانة البريطانية جيسي جى

وتابعت: "أفتقد للغناء كثيرًا والتواجد حول أي شخص.. يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير، هذا ما هو عليه. أنا ممتن للغاية لصحتي.. عشية عيد الميلاد كنت في مستشفى الأذن.. ماذا يحدث؟.. لكنني سعيدة لأنني ذهبت مبكرًا وحصلت على الدواء المناسب لذلك أشعر بتحسن كبير اليوم".



جيسي جي

وأردفت النجمة العالمية قائلة :"لم أغني منذ فترة طويلة وعندما أغني بصوت عالٍ، يبدو أن هناك شخصًا يحاول أن ينفد من أذني"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.