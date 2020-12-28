شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يشارك فى بطولة مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربينى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان عمر السعيد فى بطولة مسلسل "قصر النيل" بطولة النجمة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعى، ويجسد السعيد دورا مختلفا عما قدمه من قبل، حيث يبدأ تصوير مشاهده فى يناير المقبل، تعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع كل من: ريهام عبد الغفور، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، مريم الخشت وأحمد خالد صالح.

وفى السياق ذاته، أوشك المخرج خالد مرعى، على الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير، والتفاصيل الأخيرة للملابس والشخصيات الرئيسية، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه فى حقبة زمنية قديمة.

ويعد مسلسل "قصر النيل" التعاون الثالث على التوالى بين عمر السعيد ودينا الشربينى، حيث تعاونا سويا فى مسلسل "زى الشمس" العام الماضى، وشارك فى بطولته كل من: أحمد السعدنى، سوسن بدر، إنجى المقدم، وآخرين، تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، كما تعاونا فى مسلسل "مليكة" عام 2018، وشارك فى بطولته كل من: صفاء الطوخى، مصطفى فهمى، ندى بسيونى، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل.

وكان آخر أعمال عمر السعيد، مسلسل "إسود فاتح" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك فى بطولته كل من: صبرى فواز، شريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين، إخراج كريم العدل.