هذا ما قاله رامي جمال عن 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ودع الفنان رامي جمال، عام 2020 ، على طريقته الخاصة.

وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر: "في آخر ٢٠٢٠ .. أحب أقول الشكر لله على الستر وعلى كل النعم .. الحمد لله على حفظه وعلى كل أنواع الرزق.. اللهم احفظنا ومن نحب وأختر لنا ما تراه خيرًا لنا وأحسن خاتمتنا وأغفر لنا كل خطايانا.. ربي أحبك".

يذكر أن الفنان رامي جمال، جدد التعاون الفني مع شركة "نجوم ريكوردز" في حضور هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل مدير شركة نجوم ريكوردز ، على أن يكون التعاون في ألبوم غنائي جديد سيتم طرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقي الألبوم على مراحل في عام 2021.