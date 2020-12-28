محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي طرح الفنان هاني شاكر، مساء الاثنين، برومو كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى"، ومن المقرر صدورها قريبا. "كيف بتنسى" هي الأغنية التي يقدمها باللهجة اللبنانية للمرة الأولى. "كيف بتنسى" من ألحان وليد توفيق وكلمات نادين الأسعد وتوزيع باسم منير ويخرج الكليب هاني حافظ. يشار إلى أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر أغنية "يا بخته" والتي قدّمها مع الفنان أحمد سعد.

كانت هذه تفاصيل خبر باللهجة اللبنانية لأول مرة.. هاني شاكر يطرح برومو كليب "كيف بتنسى" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.