10 معلومات عن مسرحية "بودي جارد".. حينما توفي مصطفى متولي وصرخت رغدة في وجه عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

بعد 21 عامًا من بدء عروضها؛ حصلت منصة "شاهد" على حقوق العرض الأول للمسرحية الأخيرة للزعيم عادل إمام "بودي جارد"، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

"الخليج 365" في السطور التالية يرصد أبرز المعلومات عن مسرحية "بودي جارد":

- تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.

- "بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: "عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر"، وعُرضت في الفترة بين 1999 و2010.

- وبدأت عروض المسرحية ببطلتها شيرين سيف النصر التي اعتذرت بعد ذلك عن دور "عائشة" وحلت محلها رغدة لمدة عام، وبعد انسحاب رغدة عادت شيرين سيف النصر للمسرحية، قبل أن تعود رغدة مجددًا لتصوير العرض في النهاية.

- مشاركة الفنان مصطفى متولي في العمل لم تستمر سوى سنة واحدة، وقبل تصوير المسرحية تليفزيونيا، حيث توفي بعد الانتهاء من أحد العروض، وتم استبداله بالفنان محمد أبوداود بترشيح من عادل إمام شقيق زوجة الراحل.

- وفوجئ الجميع يوم 5 أغسطس عام 2000، برحيل مصطفى متولي عن عمر ناهز الـ51 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عقب نهاية عرض مسرحية "بودي جارد" على مسرح الهرم، ما أصاب العاملين بالوسط الفني بصدمة شديدة.

- رغم ذلك، واصل عادل إمام عروض المسرحية في اليوم التالي للوفاة، وأرسل للفنان محمد أبوداوود؛ ليكون بديلًا لزوج شقيقته الراحل، وقال "أبوداود" عن ذلك في حوار ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten (مايو 2018): "الأستاذ عادل طلبني في نفس يوم وفاة مصطفى متولي، وكان موقفًا صعبًا جدًا، ولو اتكرر تاني مش هوافق".

أضاف أبوداود: "الأستاذ عادل قالي بعد الدفنة مباشرة: تفتح المسرح بكره وتعمل بروفة النهاردة بالليل، قالي ده إنقاذ موقف، وعشان مصطفى متولي كان صاحبي وافقت، وزمايلي في العرض كلهم رفضوا يساعدوني في أول يوم عرض ليّا، ما عدا الأستاذ عادل، كانوا أول ما يشوفوني يعيطوا، اليوم اللي قبل وقوفي على المسرح كان يقف مكاني مصطفى متولي، وهو موقف صعب للغاية".

- ورفضت الفنانة رغدة إقامة العرض حزنًا على رحيل مصطفى متولي، وهو ما لم يستجب إليه الزعيم الذي أصرّ على حضورها، وأُغلق الستار أكثر من 10 مرات خلال ذلك العرض، لبكاء الفنانين في المشاهد المخصصة سابقًا لمصطفى متولي، وهو ما لم يثنِ بطل المسرحية عن قراره؛ لتغضب رغدة بشدة وتعنفه قائلةً: "أنت إيه يا أخي مبتحسش حرام عليك؟".

- وأثناء استضافته ببرنامج "yes i am famous"، رد عادل إمام على تعجب الإعلامية منى الشرقاوي من ظهوره على خشبة المسرح، في اليوم التالي لوفاة صديقه مصطفى متولي، قائلا: "المثل يقول (المسرح لا يعوقه قبر)، في اتفاق بيني وبين المشاهد إنه يجي، المشاهد دافع ثمن تذكرة، والتذكرة هي عقد بين الممثل والجمهور، المشاهد ملوش دعوة مين مات ملوش دعوة، وكنت بدخل أعيط في الكواليس".

- "بودي جارد" هي آخر الأعمال التي قدمها النجم عادل إمام على خشبة المسرح، ولم يشارك بعدها في أي أعمال مسرحية واكتفى بالسينما والدراما، وتعد من أطول المسرحيات عرضًا بالنسبة للمدة في الوطن العربي (180 دقيقة).

- وظلت عروض المسرحية مستمرة لمدة 11 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا؛ ليتوقف العرض في العام 2010 من قِبل المنتج سمير خفاجي بسبب الظروف الاقتصادية وركود المسرح.