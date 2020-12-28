"أنا المصاب الوحيد في العيلة".. كريم فهمي يكشف تطورات حالته بعد الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان كريم فهمي، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فهمي، في تصريحات لبرنامج "Insider بالعربي" عبر قناة "دبي": "الحمد لله بطمن الناس، الحالة كويسة ومستقرة الحمد لله، وماشي على بروتوكول علاج".

أضاف: "كورونا مش حاجة سهلة، أعراضها بتختلف من حد للتاني، أنا جاتلي أعراض: تكسير الجسم ووجع في الزور وكُحة، والحمد لله وإن شاء الله تعدي على خير".

تابع: "عايز أقول لكل المصابين إن شاء الله يكونوا بخير، يلتزموا بس، وأنا الحمد لله عائلتي كويسة بإذن الله، الحمد لله أنا الوحيد المصاب، العيلة كلها وأحمد فهمي وهنا الزاهد وزوجتي ووالدي ووالدتي وبناتي كلهم بخير، الحمد لله يا رب وربنا يبعد عنهم كل شر".

وأعلن كريم فهمي، يوم الخميس الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر "استوري إنستجرام": "إيجابي كورونا الحمد لله".