صلاح عبدالله يعلق على هدف أحمد فتوح للزمالك أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبد الله، التعليق على هدف لاعب الزمالك أحمد فتوح في مرمى "سموحة"، في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الإثنين، ببطولة الدوري.

وكتب صلاح، عبر حسابه على تويتر: "فتوح.. فتح نفسي أتفرج تاني على المجنونة .. جاب جون أكنه ميسي

أو شيكا أو مارادونا ".

يذكر أن، أحمد فتوح لاعب الزمالك، أحرز الهدف الثاني لفريقه في مرمى سموحة بالدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.