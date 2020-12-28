بعد 21 عاما من بدء عروضها.. مسرحية "بودي جارد" لأول مرة على "شاهد vip"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي حصلت منصة "شاهد vip" على حقوق العرض الأول للمسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام "بودي جارد"، بعد 21 عاما من بدء عروضها عام 1999. وتُعرض "بودي جارد" للزعيم عادل إمام لأول مرة عبر "شاهد" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc. ووفقا لبرومو نشرته الهيئة العامة للترفيه: "برعاية هيئة الترفيه، ومجموعة mbc، أول عرض لآخر مسرحية للفنان الكبير عادل إمام، ترقبوها حصريا على شاهد vip". مسرحية "بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولتها النجوم: عزت أبوعوف وسعيد عبد الغني وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة ما بين 1999 و2010.

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