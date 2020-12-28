"ضيق في التنفس والرئة متضررة جدًا".. تفاصيل حالة إيمان السيد بعد إصابتها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة إيمان السيد، مساء الاثنين، عن إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، كاشفة تفاصيل حالتها الصحية.

وكتبت السيد، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسه تعبانة وماستردتش صحتي، لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدا بصراحة".

أضافت: "خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدا ومرهق حتى على المستوى النفسي،

أنا حاليا ما زال عندي ضيق في التنفس، واضطراب في ضربات القلب، وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم إني مش مدخنة".

اختتمت: "عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ما كان، ربنا يحفظنا جميعاً".

ويُعرض لإيمان السيد حاليا مسلسل "إسعاف يونس" مع النجوم: محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، أحمد محارب، من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.