فيديو.. نبوءة غيرت حياة دينزل واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وهو يجلس ناعيا فشله في صالون تجميل والدته، فوجيء دينزل هايمن واشنطن بإحدى السيدات تتنبأ له ليس فقط بالنجاح، ولكن بأنه سيجوب العالم ويخاطب الكثير من البشر، وبعدها بسنوات أصبح الطالب الجامعي الفاشل من أبرز نجوم السينما العالمية

دينزل الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ورشح لها 5 مرات، ونال الجولدن جلوب أيضا مرتين من بين 7 ترشيحات لها، والذي يدخل اليوم عامه الخامس والستين، كشف عن كواليس اللقاء مع صاحبة النبوءة في 27مارس 1975، في إحدى خطبه مع طلبة وطالبات الجامعات، وقال: "فشلت في الجامعة وكان معدلي العام1,7، وكنت جالسا في صالون التجميل الخاص بوالدتي، وجدت تلك السيدة تنظر لي، لم أعرف من تكون، لكنها بعد أن نظرت إلى العينين، قالت "أعطوني قلما عندي نبوءة".

وأضاف: "قالت لي يا فتى أنت سوف تجول العالم، وسوف تخاطب البشر"، موضحا "تذكروا لقد تم طردي من الجامعة، وأنا أفكر وقتها بالإلتحاق بالجيش، لم أعرف ما الذي يجب فعله، وهي تقول لي أنني سوف أجول العالم، وأخاطب ملايين البشر.

واشنطن تابع: " لم يكن الشيء المهم (النجاح) الذي حصدته، بل الشيء الأهم هو ما أخبرتني به، وما قالته لي في ذلك اليوم، بقى في داخلي منذ ذلك اليوم".

ولخص النجم العالمي مشواره مع النجاح في عدة نصائح، وهي "أعمل على شغفك ، وأستغل الفرص، لا تخشى الفشل، لا تخشى الخروج من الصندوق، الأحلام بدون أهداف هي فقط أحلام"، وتسبب الكثير من خيبات الأمل، لذلك امتلك الأحلام، ولكن امتلك معها أهداف ايضاً، "يومية_شهرية_سنوية"

وأكمل : "من أجل تحقيق الأهداف ، عليك الانضباط والتناغم والالتزام ، نحن لا نخطط للفشل، بل نفشل بالتخطيط، والعمل الجاد يؤتي نتائجه وثماره، العمل بجد هو ما يقوم به الأشخاص الناجحون".

واختتم النجم دينزل واشنطن بطل أفلام "يوم التدريب" و"مالكوم إكس"، بالقول : "في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، تذكر أنه ليس بسبب أنك تبذل جهد أكبر، معناه أنك تحقق أشياء أكثر ، لا تخلط بين التحرك والتقدم، واصل السعي، واصل الحصول على أهداف، واصل التقدم، عندما تصل لهدفك، انظر لاسفل واسحب شخص آخر، كل شحص يُعلم الآخر، لا تتطلع للعيش فقط، بل اسعى لصناعة التغير".

