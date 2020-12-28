ناهد صبري.. أسست مدرسة رقص بأمريكا واعتزلت وارتدت الحجاب بعد الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم محبو الفنانة والراقصة ناهد صبري بعيد ميلادها الـ95، إذ أنها من مواليد عام 1925.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن ناهد صبري:

- ولدت الفنانة ناهد صبري في مدينة طنطا.

- توجهت مع شقيقتها الكبرى إلى القاهرة من أجل السعي للعمل في مجال الفن.

- اكتشفها المخرج حسين فوزي.

- درست ناهد "الباليه" على يد الفنانة اليونانية نيللي مظلوم.

- شاركت ناهد في حوالي ما يقرب من 25 عملًا سينمائيًا.

- قدمت ناهد دور "الراقصة" في عدة أفلام، أبرزها: "الحارس"، "ألف ليلة وليلة"، "اللهب"، "المصيدة"، "الناصر صلاح الدين"، "النشال"، "أميرة العرب"، "نار في صدري"، "الحاقد"، "القصر الملعون"، "آه من حواء".

- سافرت ناهد صبري بعد ذلك للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست مدرسة للرقص.

- كان آخر أفلامها فيلم "نار الشوق" عام 1970 من بطولة الفنانة صباح، ورشدي أباظة وحسين فهمي، وهويدا وعبدالمنعم إبراهيم.

- اعتزلت الفن في عام 1987 بعد أدائها فريضة الحج، وعادت إلى مصر وارتدت الحجاب.

وتواصل "الخليج 365" مع هيام كامل الجندي، ابنة شقيقة الفنانة ناهد صبري، وقالت في تصريحات خاصة: "خالتي الفنانة ناهد صبري توفيت عام 2016، وليس في عام 1987، وكانت تقيم في شارع جامعة الدول بالمهندسين، ووالدتي فتحية كانت تعمل معها كمساعدة لها خلال فترة شغلها في مجال الرقص والتمثيل".

أضافت هيام: "خالتي كانت تستقبلنا أنا وأسرتي منذ فترة طويلة، لكنها فجأة امتنعت عن استقبال أي أشخاص من أفراد العائلة، لم نعلم السبب، هذا قبل وفاتها بفترة قصيرة".