وجه القمر دينا فؤاد تحصل على طلاسم وتعاويذ من الجن فى الحلقة 12 من "جمال الحريم".. ونور تسعى لفك اللعنة

أسرار جديدة كشفت عنها الحلقة الثانية عشر من مسلسل "جمال الحريم"، حيث يواصل العمل الدرامى الذى يدور فى قالب من الرعب والتشويق والإثارة، تصاعد وتيرة أحداثه بشكل سريع، وفى الحلقة الـ 12 اجتمعت "حنان" والتى تلعب دورها وجه القمر دينا فؤاد، بالجن العاشق لتتعلم من علومه، وبالفعل أعطى لها طلاسمها المميزة وأكد لها أن كل ساحر له طلاسمه الخاصة وبدأت تطلب منه تعاويذ مختلفة مثل الاستحضار وغيره وهو أعطى لها كل ما تريده، وأثناء الجلسة دخلت عليها شقيقتها "سمر" لتحاول أن تقنعها بالعشاء معهم ولكنها طلبت منها الخروج وعدم الإزعاج بصوت مرتفع وغضب شديد من أنها دخلت الغرفة وفتحت الباب وهى لم تأذن لها بذلك وطلبت عدم ازعاجها، وعندما عادت "سمر" للعشاء قالت لزوج "حنان" أنها نائمة.

ونجحت دينا فؤاد فى الامساك بتفاصيل الشخصية بشكل مذهل، حتى أنها صارت حديث

مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، وشهدت الحلقة ذهاب "نور" تلعب دورها نور اللبنانية لإحضار البنات من أجل أن يقوم "اياد" حازم سمير بفك العمل فدخلت إلى نادى ليلى لتبرم التعاقد مع أحد العاملين هناك وبالفعل اتفقت على موعد لحضور احدى الفتيات وطلب منها "اياد" أن يرى صور الفتيات قبل حضورهن، وكشفت الحلقة عن أن "الموصيرى" ينبش فى أرضيات المنازل الأثرية ليستخرج كنوزها وله غرفة فى منزله يمارس فيها كل تعاويذه وقام بشراء منزل أثرى جديد ب 4 مليون جنيه وسيحضر "اياد" معه الحفر للمرة الأولى.

ومن جهة أخرى أصبح "خالد" اسلام جمال أكثر قوة حيث قام بطقوس شيطانية ودموية ليحصل على قوة الروح العظمي وبالفعل

نجحت طقوسه وظهرت على ظهره علامات لتؤكد حصوله على القوة التى سعى لها، وكانت الحلقة الماضية شهدت تطور كبير حيث أشعلت وجه القمر دينا فؤاد الأحداث عبر شخصية "حنان" وأصبحت تعلم كل شئ يحدث لأى أحد بفضل الجن الذى أصبح عيونها وأذنها التى تسمع بها.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.