هاني شاكر يشوق جمهوره بـ برومو "كيف بتنسى" (فيديو)

طرح الفنان الكبير هاني شاكر برومو أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "كيف بتنسى" تمهيداً لطرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

اقرأ .. هاني شاكر و أحمد سعد يطرحان "يا بخته" عبر يوتيوب

أغنية "كيف بتنسى" من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، والكليب من إخراج هنا حافظ.

يذكر أن الفنان الكبير هاني شاكر قد طرح مؤخراً دويتو غنائي مع

الفنان أحمد سعد تحت عنوان "يابخته"، كلمات: احمد ابراهيم، ألحان: احمد سعد، توزيع: محمود صبرى، مهندس صوت: أحمد جوده، إنتاج شركة مزيكا.

وتقول كلمات الأغنية:.

" يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته

يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره

عالخاينين كفايه خيانه بوخته

ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته

يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره

عالخاينين كفايه خيانه بوخته

إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا

بنكون وش السعد عليهم وعملنا أكتر ماللي علينا ده اللي يقدرنا يشوف خيرنا وعينينا ياخدها اللي شارينا

ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته ".