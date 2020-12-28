نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 14 الرابعة عشر مترجمة قصة عشق HD

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ويظهر في الصور التي نشرها موقع قناة TRT1 الحاصلة على حقوق البث الحصرية لمسلسل نهضة السلاجقة 14 ، السلطان ملك شاه وهو يخوض حربا ضد جنود بيزنطة، وهو ما

يبدو أن السلطان يقوم بفتح قلعة كوفال.

وقد شهدت الحلقة الماضية من مسلسل نهضة السلاجقة 13 عدة أحداث مهمة، على رأسها تمرد سنجر على أوامر السلطان ملك شاه بخصوص تسليم أرسلان تاش الذي قام بطعن الحاجي نظام الملك الوزير الأول في الدولة السلجوقية، وهو أحد أشهر وزراء المسلمين وأكثرهم حكمة على مدار التاريخ.

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