وزارة الثقافة تقر ترخيص معهدين موسيقيين

الإثنين 28 ديسمبر 2020

أرشيفية

أقرت السعودية، اليوم الاثنين، ترخيصين لمعهدين موسيقيين في المملكة، بحسب ما أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.

وأكد الوزير السعودي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أنه تم ترخيص أول معهدين موسيقيين في المملكة، موضحًا أن تقديم طلبات التراخيص في المعاهد سيكون عبر منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد مرور ثلاثة أشهر.

وتدخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بتعليق له عبر تغريدة وزير الثقافة، مؤكدًا أن الخطوة جبارة وطال انتظارها، معقبًا بأنه سيكون من أوائل الطلاب المتقدمين في المعهد.

وكتب ”آل الشيخ“: ”خطوة جبارة طال انتظارها، وأخيرًا عشت لليوم هذا.. الله يحفظ سيدي الأمير محمد بن سلمان القائد الملهم ويسدد خطاكم سمو الأمير بدر ويوفقكم“.

وأضاف المستشار الحكومي قائلًا: ”وابي تعتبرني من أول الطلبة في المعهد.. بس منيب معلمكم الآلة اللي بدرسها بتكون مفاجأة“.

من جانبها، كشفت وزارة الثقافة السعودية، عبر تغريدة في حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، عن الحزمة الأولى من قائمة التراخيص في المجالات الثقافية والفنية للأفراد والمراكز والمعاهد التدريبية.

وجاء في البيان أن ”الحزمة ستشمل هيئة المسرح والفنون الأدائية برخصة ممارس فنون أدائية، وهيئة المتاحف برخصة خبير رعاية مقتنيات المتحف، وهيئة الموسيقى برخص ممارس عزف موسيقي، وممارس إدارة الصوتيات الموسيقية، وممارس للإنتاج الموسيقي“

وأضاف البيان أن ”الرخص ستشمل أيضًا هيئة الآداب والنشر والترجمة، بترخيص نشاط الوكالة الأدبية، ورخصة الوكيل الأدبي“.

وتقود وزارة الثقافة وهيئة الترفيه الحكومية خطط الرياض للانفتاح على العالم وفنونه وثقافاته، وتحويل البلاد لوجهة سياحية وفنية يقصدها كبار فناني العالم ونجومه مع جمهورهم الكبير، وتحقيق عوائد مالية، في إطار خطط تنويع مصادر إيرادات الميزانية.