شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "باب الجمال" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد منير لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان "باب الجمال"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر أمير محروس، ومنتج منفذ ياسر حسين، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب غدًا الثلاثاء.

ويضم الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف "باب الجمال"، وهى:"فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

وكان الكينج محمد منير قد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته من خلال بيان صحفى، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على الألبوم الجديد، مؤكدًا أنه يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال".