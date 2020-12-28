شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد الفنان الراحل محمد رضا أثناء احتفاله بعقد قرانه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد رضا نجل الفنان الراحل محمد رضا بمناسبة عقد قران ابنه وحفيد الفنان الراحل حيث نشر فيديو من احتفال الأسرة بتلك المناسبة، من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتب: "بفضل الله وكرمه تم عقد قران ابنى مصطفى وعروستنا نهى بارك الله لهما وبارك عليهما، وعقبال عندكم جميعا".



صورة من عقد القران

وتزامن الـ 20 من الشهر الجارى ديسمبرمع ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا، الذى توفى عن عمر 74 عاما، بعدما قدم خلال مسيرته الفنية أدوارا عديدة ارتبط فيها بشخصية المعلم التي اقترنت به حتى صار أشهر معلم بذاكرة السينما، بفضل شخصيات مثل "رضا بوند" وغيرها من أبرز الأدوار.

ويعد محمد رضا واحدًا من أشهر ممثلي الزمن الجميل، لما تمتع به من خفة دم وكاريزما خاصة جدًا جعلته واحدًا من أبرز فنانى جيله الذين اشتركوا فى أفلام كثيرة طوال مشواره مع أهم النجوم والنجمات، كما اشتهر بلقب "المعلم" لكثرة تأديته لأدوار المعلم خلال أدواره فى أغلب الأعمال الذى شارك فيها طوال مسيرته الفنية التى امتدت لسنوات.



جانب من الحضور فى عقد القران

وراهن العمدة، الفنان صلاح السعدنى على مقابلته عند صديقهما بعد المباراة، وهو ما سيعرض المنهزم لسلسلة من الضحك عليه بعد هزيمة فريقه، ومع خسارة الزمالك وقتها قرر محمد رضا الذهاب إلى هناك لكن من خلال حيلة، تمثلت فى أخذ قطعة من القماش من دولابه، وما إن ذهب لمقابلة السعدنى حتى أخذها ووضعها على كتفه، وكأنه يحمل كفنه ليتفاجأ الموجودون على حد قول الفنان محمد رضا من هذا التصرف الذى أدهشهم وأضحكه.

صورة للفنان الراحل محمد رضا من أحد أعماله