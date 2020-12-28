شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أناقة خالد النبوى فى أحدث جلسات التصوير.. والمعجبون: شكلك عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم خالد النبوى، بشكل مميز وأنيق في أحدث جلسات التصوير، لإحدى المجلات الشهيرة، حيث تلقى النبوى التعليقات الإيجابية على اللوك والمظهر الأنيق الذى ظهر من خلاله، حيث ارتدى بدلة رمادية اللون وكرافت أسود، وقميص أبيض وبنطلون أسود، حيث بدى مظهر النبوى يشبه نجوم هيوليوود.

وعلى جانب آخر، أصيب النجم خالد النبوى بكدمات وخدوش فى الكتف والذراع اليسرى، أثناء تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، الذى كتبه أيمن بهجت قمر، ويخرجه عمرو عرفة، حيث كان يؤدى النبوى مشاهد أكشن مع فريق الأكشن الأجنبى، وخلال تقديمه لمشهد هو وزملائه أصيب النبوى والفنان محمد ممدوح تايسون فى الحاجب بجانب عينه اليسرى، واضطر النبوى وتايسون لاستكمال تصوير المشهد، حفاظًا على التصوير.



خالد النبوى

"أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.



النبوى



خالد النبوى

وكان آخر أعمال خالد النبوى، مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة النجمة ريهام حجاج، الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من محمود حميدة، نبيل عيسى، كريم قاسم، هلا السعيد، محمود حجازى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد على.