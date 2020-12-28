شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى في رسالة إلى جمهوره: "أنا عندي كورونا وفي عزل وبقولكم تفاءلوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم كريم فهمى، رسالة إلى جمهوره، طالبهم بالتفاؤل وبث روح الأمل وعدم نشر أو الالتفات إلى الأخبار السلبية في ظل انتشار الوباء، كتب كريم فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر:" تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي أنا شايفه، أنا عندي كورونا وفي عزل وبقولكم تفاءلوا".

وأضاف: "كفاية نشر أخبار سلبية، (تفاءلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوه وسدو باب مفيهوش أمل مش أي حد تصدقوه".



كريم فهمى عبر تويتر

وكان قال الفنان كريم فهمى، في مداخلة تلفزيونية إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه هى تكسير في الجسم وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى جفاف في الزور، واليوم هو الثالث من بعد ظهور الأعراض، مؤكدا أنه عزل نفسه في حجرة خاصة وزوجته تناوله الطعام من باب الحجرة، ويأخذها وهو مرتديا الكمامة يتابع مع أحد الأطباء بعد خضوعه لتحليل الدم وتأكد من إصابته بالفيروس.

وكان الفنان كريم فهمى أعلن اصابته بفيروس كورونا عبر خاصية استورى بحسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، ليبدأ في إجراءات عزل نفسه لمدة 14 يوماً، ويحصل على أجازة من تصوير أعماله الفنية الجديدة، حيث كان يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "جارة القمر" خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.