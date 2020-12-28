شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى في صربيا لتصوير "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر المخرج حسام على، إلى دولة صربيا، لتصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويستغرق تصوير المسلسل هناك لمدة 6 أيام كاملة، وسافر النجوم طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوى، وأحمد رزق وعدد آخر من الفنانين، لتصوير عدد من المشاهد هناك، حيث تعتمد المشاهد على الثلاثة نجوم أبطال العمل.

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.