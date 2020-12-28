Rooofa يُقدّم مفتاحاً لعالم جديد في أغنية Madrassa

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"الخليج 365" من بيروت: طرح مُغنّي الراب الجزائريّ Rooofa أغنيته المُنفردة الجديدة بعنوان "Madrassa" مع شركة "Universal Music MENA".

الأغنية من نوع موسيقى الـ Reggaeton ، وهي مزيج من الراب من حيث الكلمات والبوب من حيث الألحان من كتابة وألحان Rooofa.

تتناول أغنية "Madrassa" مواضيع تشمل النضال والقوّة والتحرّر وتحقيق السلام الداخليّ.



وتعكس مقولة أنّ الحياة مدرسة لا تُقدّم لنا الهدايا المجانيّة وإنّما دروس تبني شخصيّتنا وتوجّهنا نحو القدر المرسوم لنا.

وعن هذا العمل قال Rooofa:" كان من المُقرّر أن أقدّم الأغنية بالتعاون مع فنّان آخر، إلاّ أنّ جائحة كورونا حالت دون ذلك. فانتهى بي الأمر بتقديمها مُنفرداً". وتابع:"أغنية "Madrassa" هي مفتاح لباب مُغلق. ولدى سماعها ستحصل على مفتاح لعالم جديد".

تجدر الإشارة أنّ الأغنية صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في قطر وتحديداً في مدرسة في الدوحة مع مجموعة من الأطفال من مُختلف أنحاء العالم يتمتّعون بمواهب عدّة. يزورهم رجل غريب في المدرسة ويُعطيهم درساً جديداً في الحياة لا يُمكن أن يتلقّوه في أيّ حصّة درس عاديّة.

أغنية "Madrassa" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الفيديو كليب على قناة YouMusic Arabia.