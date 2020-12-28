الفيلم التحريكي "ديمن سلاير" يحطم الرقم القياسي لإيرادات السينما في اليابان

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طوكيو: نجح الفيلم التحريكي "Demon Slayer" (قاتل الشياطين) في تحطيم الرقم القياسي للإيرادات في اليابان، على ما أعلن منتجوه الإثنين، منتزعاً الصدارة من فيلم "Spirited Away" من انتاج استوديوهات "غيبلي".

وحقق فيلم "Demon Slayer" المستند إلى قصة المانغا المصوّرة التي تحمل الاسم نفسه، إيرادات بلغت 32,5 مليار ين (257 مليون يورو) في دور السينما اليابانية منذ انطلاق عروضه فيها في أكتوبر الفائت، إذ استقطب أكثر من 24 مليون مشاهد.

أما "Spirited Away" الذي تولى إخراجه هاياو ميازاكي العام 2001، فبلغ إجمالي إيراداته 31,7 مليار ين (252 مليون يورو).



وتولت استوديوهات "أنيبليكس" التابعة لشركة "سوني" اليابانية العملاقة إنتاج "Demon Slayer" الذي يروي قصة تانجيرو، وهو فتى مراهق يعيش في اليابان خلال حقبة تايشو (1912-1926) أصبح صياداً للشياطين بعدما ارتكبت هذه المخلوقات المتعطشة للدماء مجزرة في حق عائلته.

ويتناول العمل الرحلة الابتدائية للبطل، وهو موضوع متكرر في القصص المصورة اليابانية أفلام صور المانغا المتحركة للمراهقين، ويركّز على القيم الإيجابية كالحب الأخوي والصداقة وكفاح الخير ضد الشر، وهو مزيج أثار استحسان الجمهور الياباني في خضم الجائحة.

وإضافة إلى اليابان، يُعرض الفيلم في دول آسيوية أخرى، ويتوقع أن يُعرض السنة المقبلة في الولايات المتحدة وأوروبا.