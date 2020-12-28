شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى جمهوره بعد حفل بأحد فنادق دبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم جورج وسوف، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" خلال لقائه بعدد من الجماهير عقب إحيائه حفلا فنيا بأحد الفنادق بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فترة من الانقطاع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وظهر جورج وسوف، خلال ركوبه السيارة، كما تبادل التهانئ مع الجماهير، وعلق قائلاً عبر حسابه: "على الطريق بعد خروجي من الحفلة بدبي".





من جانبه، كان علق أبو ديع، في وقت سابق على هذه الحفلة، قائلا: عبر صفحته على فيس بوك: "قرار إنو أعمل حفلة بهذه الأوضاع الصعبة كان قرار صعب، ولكن لقاء الجمهور بعد الانقطاع له نكهة خاصة"، مقدمًا الشكر للفنان السورى عابد فهد، الذى قدمه خلال الحفل، قائلاً: "شكرًا حبيبى عابد على المقدمة، وشكرًا لكل اللى شاركونا إمبارح بحفلة دبى بآخر أيام من سنة الصعوبات".

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "صاحى الليل" للنجم السورى سلطان الطرب جورج وسوف، أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" منذ طرحها من عدة أيام، وعبر عن سعادته بنجاح الأغنية ووجه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع "يوتيوب"، قائلاً: "مليون مشاهدة ومليون شكرًا"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويرى.