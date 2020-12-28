شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان السيد تكشف تطورات حالتها الصحية منذ إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة إيمان السيد عن تطورات الحالة الصحية لها بسبب فيروس كورونا وتبعات تأثير الفيروس عليها حين أعربت في البداية من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن استيائها من الكوميكسات التي تتفاعل مع الفيروس وكتبت: "الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسه تعبانة وماستردتش صحتي، لكن المميز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة".

وأضافت: "خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حاليًا ما زال عندي ضيق في التنفس، واضطراب في ضربات القلب، وطبعًا الرئة متضررة جدًا رغم إني مش مدخنة".

ثم اختتمت حديثها بكتابة: "عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ما كان، ربنا يحفظنا جميعاً".



ايمان السيد على فيس بوك

من ناحية أخرى تشارك الفنانة إيمان السيد حالياً فى مسلسل "اسعاف يونس" مع الفنان محمد انور الذى يخوض به أول بطولة مطلقة له، وسبق وأعلنت عن تفاصيل دورها في المسلسل الذى يعد أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، على مدار 10 حلقات، وأوضحت أنها تلعب دور ممرضة الدكتور "يونس" الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور.

في نفس السياق، أشارت إلى أنه تم ترشيحها للدور من قبل مخرج العمل معتز التوني، الذى وصفته بأنه صديق عزيز، مضيفة، "لما بصور معاه ببقى عارفة إن الكواليس حلوة جدا".

وعن العمل مع محمد أنور أكدت أن بينهما "كميا" على حد وصفها، موضحة: "ممكن وقت التصوير نقول حاجات متفقناش عليها وتطلع حلوة"، فيما أشارت إلى أنها حينما علمت بأن المسلسل سيعرض عبر منصة WATCH iT، تحمست كثيرا للأمر، لافتة إلى أنها أعجبت بفكرة الحلقات القصيرة، واصفة إياها بأنها تواكب التغيرات العالمية.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.