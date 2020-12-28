شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة ختام المهرجان القومي للمسرح المصري وتوزيع الجوائز بدون حفل السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا للظروف المستجدة الخاصة بجائحة كورونا وتماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء لمواجهة هذا الوباء والجائحة، قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل إنهاء فعاليات المهرجان يوم السبت 2 يناير بدلاً من 4 يناير وسيقتصر الختام علي توزيع الجوائز بدون حفل بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ، وقد تم تعديل جدول العروض المسرحية لتنتهي كل العروض المسرحية يوم الجمعة الموافق 1 يناير وتوزع جوائز الدورة الثالثة عشر يوم السبت.

بدأت الدورة الثالثة عشر يوم 20 ديسمبر 2020 وهي تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوًا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسًا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرًا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.