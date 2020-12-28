شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يكشف عن صور شخصية "يوسف" من كواليس مسلسل جمال الحريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم خالد سليم، عن مجموعة صور من كواليس تصوير شخصية "يوسف" التى يقدمها خلال أحداث مسلسل "جمال الحريم"، الذى يعرض حاليًا على فضائية dmc وdmc دراما، ونشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أتبعها بتعليق: "يوسف.. جمال الحريم".





وتصدر مسلسل جمال الحريم، بطولة النجم خالد سليم مؤشرات البحث على جوجل بسبب تصاعد أحداثه التى تدور فى إطار الرعب والتشويق، يأتى تزامنًا مع تحقيقه أعلى نسب مشاهدة عالية منذ بداية عرضه على قناة دى إم سى، لما لمسه الجمهور من إتقان شديد فى تصوير المشاهد والتشويق والتجديد فى طريقة سرد الأحداث.





وجسد النجم خالد سليم مشاهده بكل إتقان وبراعة ودائمًا ما يعتاد على ذلك فى أعماله الدرامية، لذلك اهتم قطاع كبير من الجمهور فى الوطن العربى بمتابعة أحداث مسلسل الرعب والإثارة .





والمسلسل تدور أحداثه فى أجواء من الرعب حول مذيعة تجسد دورها الفنانة اللبنانية نور، تدخل فى مشكلات كبيرة وتظهر لها أشياء غريبة وعوالم جديدة، فتحاول الدخول إلى هذا العالم بالتوازى مع اللجوء لطبيبة نفسية لحل المشكلة فتتورط فى هذا العالم وسط أجواء من الرعب والإثارة والتشويق.





بينما يجد خالد سليم مشكلات كبيرة فى التأقلم مع أهله بسبب الاتجاهات والطريقة التى يعيشون بها، فيحاول البعد عنهم بالرغم من الثراء الكبير الذى كان يعيش فيه ويحاول بداية حياة جددية ويدخل إلى عالم إعداد البرامج ويتقرب من نور ويدخل فى قصة حب مختلفة وسط الكثير من الأزمات والمشكلات.





مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجم خالد سليم ونور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.





ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.



