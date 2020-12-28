شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يصف عام 2020 بـ"الصعب" بعد تصريحات محاميه بعدم تلقيه محاكمة عادلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي جوني ديب، على توديع عام 2020 الذي يقترب من نهايته برسالة صعبة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، واصفًا إياه بالعام الصعب للغاية بعد خوضه الكثير من الصعاب في صراعه مع زوجته السابقة آمبير هيرد واستبعاده من فيلمه الشهير Fantastic Beast.
وأبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، منشور النجم العالمي صاحب الـ 57 الذي نشره عبر إنستجرام، وكتب قائلاً: "كان هذا العام صعبًا جدًا بالنسبة للكثيرين، إجازة سعيدة للجميع، حبي واحترامي لكم جميعاَ"، وسرعان ما ربط التقرير المنشور بتصريحات محاميه التي وصفت وضعه القانوني بأنه لم يتلقَ محاكمة عادلة في أزمته مع زوجته آمبير هيرد.
وعلى جانب آخر، يبدو أن منصة نتفلكس قد أزالت كل أعمال جونى ديب من المكتبة الأمريكية دون إعلان رسمى حتى الآن - وفقًا لموقع "انترناشونال بيزنس تايمز" الإخبارى - وتأتى تلك الأخبار بعد أن خسر نجم هوليوود جوني ديب، خلال الأسابيع الماضية، معركته ضد صحيفة "ذا صن البريطانية" التى اتهمها بالتشهير به عندما وصفته بأنه يضرب زوجته، حيث قرر قاض بالمحكمة العليا الأمريكية أن مزاعم الصحيفة "صحيحة إلى حد كبير".
فيما يرفض جوني ديب التخلي عن معركته القانونية بعدما رفع دعوى قضائية ضد ناشر The Sun بتهمة التشهير بعد أن وصفه مقال نشره المحرر التنفيذى دان ووتون في عمود عام 2018 بأنه "خافق الضارب"، وخسر الدعوة، قدم استئناف ورفض، فقدم ديب استئناف آخر حسب ما نشرت الديلى ميل، وقد اتخذ الفنان العالمى البالغ من العمر 57 عامًا إجراء قانونياً ضد News Group Newspapers (NGN) بسبب المقال، الذى قال إنه هاجم آمبرهيرد أثناء زواجهما.
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