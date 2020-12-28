شكرا لقرائتكم خبر عن Iron Man يحتفل بعيد ميلاد مصمم الأبطال الخارقين الراحل ستان لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى روبرت داونى، صاحب شخصية Iron Man، على الاحتفال بذكرى ميلاد الراحل ستان لي، مصمم شخصيات الأبطال الخارقين في عالم مارفل، الذي رحل عن عالمنا عام 2019 تاركًا أرشيفا ضخم من الأعمال السينمائية.

ونشر داوني، صورة تجمعه مع الراحل ستان لى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليحيى ذكرى ميلاد لى وفى يده القلب الحديدي لشخصيته الشهيرة في عالم مارفل.

ستان لي لم يكن شخصية عادية في عالم صناعة السينما بل هو من اخترع سينماه الخاصة التي أثرت وما زالت تؤثر في قلوب الملايين من البشر من خلال الأبطال الخارقين الذين ابتكرهم أمثال سبايدرمان وأيرون مان وهالك، وغيرها من الأشخاص.

منتج وكاتب قصص مصورة وممثل أمريكي، ولد في مدينة نيويورك في عام 1922، وأثناء الحرب العالمية الثانية كان يخدم في الجيش ككاتب محلي، وبدأ حياته المهنية في شركة "تايملي كوميكس" عام 1939، وهو مؤسس عالم "مارفل" للقصص المصورة.

ابتكر العديد من الشخصيات الخيالية مثل سبايدر مان وهالك وآيرون مان، أصبحت الشخصيات الخارقة التي ابتكرها جزءًا من الثقافة الشعبية، حققت شخصياته نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر عندما تحولت إلى أفلام سينمائية، كان ظهوره الأخير في فيلم "فينوم".